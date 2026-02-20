Натяк Трампу, – політолог пояснив, чому Європа бойкотувала Раду миру

Ідея створення так званої Ради миру за ініціативи Дональда Трампа не зібрала очікуваної підтримки з боку європейських лідерів. Частина країн просто не приїхала на зустріч, а рівень представництва виявився значно нижчим, ніж прогнозувалося.

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу пояснив, що відсутність Європи була не випадковістю. За його словами, це стало демонстративним сигналом Трампу щодо сумнівності формату та логіки нової ініціативи.

Формат "платний вхід" викликав питання

Історія з фінансовим внеском для участі в новій структурі виглядала радше як комерційна модель доступу до впливу.

Нагадаємо: 22 січня 2026 року у Давосі Дональд Трамп оголосив про створення Ради миру. До виконавчого комітету увійшли Марко Рубіо, Джаред Кушнер і Тоні Блер. Заявлено, що структура займатиметься врегулюванням конфліктів, зокрема реалізацією угоди щодо Гази, та співпрацюватиме з ООН.

Пропозиція долучитися до Ради миру за значний грошовий внесок створює враження закритого клубу, де політична вага вимірюється внесками. Сам формат одразу поставив під сумнів серйозність ініціативи.

Це дуже схожа історія на те, коли ви платите лобістам у Вашингтоні, і вам організовують коротку зустріч із президентом США,

– зазначив Рейтерович.

Він звернув увагу, що очікування щодо складу учасників не справдилися. На зустрічі не було представників провідних європейських держав, які могли б надати структурі міжнародної легітимності. Присутність окремих лідерів не компенсувала відсутність ключових гравців.

При всій повазі до окремих президентів, це не той рівень, на який розраховував Трамп,

– наголосив він.

На його думку, саме це і створило відчуття фальстарту. Без серйозного представництва нова структура виглядає радше як політичний експеримент, а не як реальний механізм міжнародного впливу.

Європа продемонструвала позицію

Відсутність значної частини європейських лідерів не була випадковістю. Багато хто навіть не став публічно пояснювати свою відмову, просто проігнорувавши подію. Це свідчить про скептичне ставлення до самої ідеї створення нової структури.

Багато хто навіть не давав відповіді: будемо чи не будемо. Вони просто не приїхали,

– зазначив Рейтерович.

Політолог звернув увагу, що частину країн могла насторожувати не лише фінансова модель, а й склад потенційних учасників. Формат, у якому поруч могли опинитися держави з різним політичним статусом і санкційними обмеженнями, виглядає суперечливо для європейської дипломатії.

Це демонстрація того, що їм не подобається сама ідея або формат,

– наголосив він.

Європейці дали зрозуміти, що не бачать сенсу створювати паралельну структуру, коли вже існує Організація Об'єднаних Націй. Він зауважив, що відсутність європейських лідерів варто розглядати як сигнал без прямої конфронтації.

Мені здається, це своєрідний натяк для Трампа: пане президенте, навіщо створювати щось подібне, якщо в нас уже є ООН?,

– зазначив Рейтерович.

Політолог звернув увагу, що ініціатива може мати і внутрішньополітичний вимір. Створення окремої Ради миру дозволяє Трампу формувати власний майданчик впливу та підкреслювати особисту роль у глобальних процесах.

Йому потрібно мати чергове місце, щоб привернути увагу,

– додав він.

На його думку, така конструкція більше схожа на персональний політичний проєкт, ніж на системну реформу міжнародної архітектури. Саме тому європейські країни обрали дистанціювання замість відкритої підтримки.

