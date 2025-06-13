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Геополітика Близький Схід В Ірані фіксують витік радіації після ураження ядерного об'єкта
13 червня, 18:02
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В Ірані фіксують витік радіації після ураження ядерного об'єкта

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Ізраїль атакував ядерні об'єкти Ірану, зокрема в Натанзі, де зафіксували витік радіації.
  • Зовнішнього витоку забруднення не виявлено, але всередині об'єкта необхідне очищення.

Ізраїль атакував ядерні об'єкти та військове керівництво Ірану, зокрема у Натанзі. Наразі там зафіксували витік радіації.

Утім, станом на зараз небезпеки через це немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Що відомо про витік радіації

Clash Report з посиланням на іранську організацію з атомної енергії повідомляє, що всередині ядерного об'єкта, реактору, в Натанзі виявили радіацію. Попри це, ззовні не фіксують витоку забруднення.

Причин для занепокоєння немає. Усередині об'єкта необхідне очищення; збитки оцінюються, 
– ідеться у повідомленні.

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, наявне радіоактивне забруднення всередині об'єкта. Це в основному альфа-частинки, які можна контролювати за допомогою відповідних захисних заходів. 

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Ізраїль знищив два реактори, підземний ракетно-ядерний комплекс, ядерно-технологічний центр й лабораторії Ірану. Під час атаки на Тегеран загинув командувач КВІР.

До слова, у МАГАТЕ підтверджували удар Ізраїлю по ядерному реактору в Натанзі. Гендиректор заявив, що агентство перебуває на зв'язку з іранською владою та своїми інспекторами в країні щодо рівня радіації.