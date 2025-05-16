НАТО буде сильнішим, а Росія розплачуватиметься, – Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Захід не дозволить Росії відродити імперію. До кінця десятиліття, за його словами, НАТО стане сильнішим, а на Росію чекає "жахливе похмілля".

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву глави МЗС Польщі Радослава Сікорського. За його словами, спроба Росії відродити імперію зазнає поразки, а НАТО лише зміцниться.

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Росія програє, а НАТО вийде сильнішим

Він підкреслив, що до кінця десятиліття Захід стане сильнішим, а Росія пожинатиме наслідки свого вибору.

Ми витратили понад 20 років, намагаючись європеїзувати Росію. І саме Росія вирішила відмовитися від усього цього та спробувати відбудувати свою імперію. Ми цього не допустимо. До кінця десятиліття ми будемо сильнішими, а Росія матиме жахливе похмілля,

– наголосив міністр.

Він також нагадав, що НАТО створене для стримування Росії, і саме це воно продовжить робити – ефективніше, ніж будь-коли раніше.

До слова, раніше Радослав Сікорський відкликав згоду на діяльність російського консульства в Кракові.

Рішення ухвалили після звинувачень у бік російських спецслужб у підпалі торгового центру у Варшаві 12 травня 2024 року.