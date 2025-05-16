Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского. По его словам, попытка России возродить империю потерпит поражение, а НАТО только укрепится.

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Россия проиграет, а НАТО выйдет сильнее

Он подчеркнул, что к концу десятилетия Запад станет сильнее, а Россия будет пожинать последствия своего выбора.

Мы потратили более 20 лет, пытаясь европеизировать Россию. И именно Россия решила отказаться от всего этого и попытаться отстроить свою империю. Мы этого не допустим. К концу десятилетия мы будем сильнее, а Россия будет иметь ужасное похмелье,

– подчеркнул министр.

Он также напомнил, что НАТО создано для сдерживания России, и именно это оно продолжит делать – эффективнее, чем когда-либо прежде.

К слову, ранее Радослав Сикорский отозвал согласие на деятельность российского консульства в Кракове.

Решение приняли после обвинений в сторону российских спецслужб в поджоге торгового центра в Варшаве 12 мая 2024 года.