Президент США Дональд Трамп заявив, що він "майже ухвалив рішення" щодо надання ракет Tomahawk Україні. Однак у Білому домі є побоювання, що Вашингтон не зможе контролювати, як Київ буде використовувати цю зброю.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на матеріал Axios.

До теми Тема Tomahawk може стати початком переговорів: політолог назвав умови для цього

Як у США сприйняли новину Трампа щодо Tomahawk для України?

Україна наголошує, що ракети Tomahawk дозволять їй завдавати ударів по військових об’єктах углиб території Росії, а також стануть інструментом стримування Володимира Путіна та тиску на нього, створивши вигідніші умови для переговорів.

Водночас український чиновник і джерело, наближене до уряду, зазначили, що не володіють інформацією, чи ухвалив Дональд Трамп рішення щодо передачі ракет Києву.

За словами іншого співрозмовника, близького до українського уряду, останніми тижнями представники адміністрації Трампа висловлювали занепокоєння, чи зможуть США контролювати використання ракет Tomahawk Україною після їхньої купівлі та оплати країнами НАТО.

До речі, полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан припускав в етері 24 Каналу, що передача Tomahawk Україні можлива лише для певних геополітичних завдань, які стосуються Америки. Трамп може вирішити передати ракети Україні для того, щоб показати Китаю свою силу та потужне озброєння.

Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

Що відомо про можливу передачу Tomahawk Україні?