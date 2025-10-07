Президент США Дональд Трамп заявил, что он "почти принял решение" о предоставлении ракет Tomahawk Украине. Однако в Белом доме есть опасения, что Вашингтон не сможет контролировать, как Киев будет использовать это оружие.

Как в США восприняли новость Трампа о Tomahawk для Украины?

Украина подчеркивает, что ракеты Tomahawk позволят ей наносить удары по военным объектам вглубь территории России, а также станут инструментом сдерживания Владимира Путина и давления на него, создав более выгодные условия для переговоров.

В то же время украинский чиновник и источник, приближенный к правительству, отметили, что не владеют информацией, принял ли Дональд Трамп решение о передаче ракет Киеву.

По словам другого собеседника, близкого к украинскому правительству, последние недели представители администрации Трампа выражали беспокойство, смогут ли США контролировать использование ракет Tomahawk Украиной после их покупки и оплаты странами НАТО.

Кстати, полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан предполагал в эфире 24 Канала, что передача Tomahawk Украине возможна только для определенных геополитических задач, которые касаются Америки. Трамп может решить передать ракеты Украине для того, чтобы показать Китаю свою силу и мощное вооружение.

Что известно о возможной передаче Tomahawk Украине?