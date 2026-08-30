Нові ракети Росії перетворюють порти України на смертельну пастку, – The Telegraph

Росія посилила удари по цивільних суднах і портовій інфраструктурі України. Через ворожі атаки чорноморське узбережжя стає дедалі небезпечнішим для торговельного судноплавства.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія атакувала понад 200 цивільних суден у Чорному морі. Останнім часом удари по району портів Великої Одеси почастішали. Однією з причин цього стала нова російська крилата ракета "Бандероль". Про це повідомляє видання The Telegraph.

Чим небезпечні нові ракети та як це впливає на експорт?

Цю ракету росіяни почали серійно виробляти у липні. Вона має осколково-фугасну бойову частину вагою 114 кілограмів, може розвивати швидкість близько 640 кілометрів за годину і бити по цілях на відстані понад 480 кілометрів.

"Бандероль" запускають з окупованого Криму, зокрема за допомогою вертольотів Мі-28.

Президент Асоціації портів України Дмитро Барінов розповів, що з 20 липня до 20 серпня з Одеського порту виходило в середньому лише одне судно на день. Раніше їх було сім – вісім. Екіпажі та капітани іноземних суховантажів побоюються за власне життя та відмовляються заходити в українські порти.

Економічні аналітики припускають, що така наступальна кампанія ворога може призвести до втрат у розмірі до 1,5% ВВП України до кінця року.

Українські посадовці попереджають, що блокування морського коридору може мати наслідки не лише для України. Через порти Чорного та Азовського морів проходить значна частина світової торгівлі зерном. Зокрема, близько третини світового виробництва пшениці припадає на Росію та Україну, які постачають зерно, зокрема, до Туреччини, Північної Африки та країн Близького Сходу.