С начала полномасштабного вторжения Россия совершила атаки на более 200 гражданских судов в Черном море. В последнее время удары по району портов Большой Одессы участились. Одной из причин этого стала новая российская крылатая ракета "Бандероль". Об этом сообщает издание The Telegraph.

Почему новые ракеты опасны и как это сказывается на экспорте?

Эту ракету россияне начали серийно производить в июле. Она имеет осколочно-фугасную боевую часть весом 114 килограммов, может развивать скорость около 640 километров в час и поражать цели на расстоянии более 480 километров.

"Бандероль" запускают из оккупированного Крыма, в частности с помощью вертолетов Ми-28.

Президент Ассоциации портов Украины Дмитрий Баринов рассказал, что с 20 июля по 20 августа из Одесского порта выходило в среднем лишь одно судно в день. Раньше их было семь–восемь. Экипажи и капитаны иностранных сухогрузов опасаются за свою жизнь и отказываются заходить в украинские порты.

Экономические аналитики предполагают, что такая наступательная кампания противника может привести к потерям в размере до 1,5% ВВП Украины до конца года.

Украинские чиновники предупреждают, что блокировка морского коридора может иметь последствия не только для Украины. Через порты Черного и Азовского морей проходит значительная часть мировой торговли зерном. В частности, около трети мирового производства пшеницы приходится на Россию и Украину, которые поставляют зерно, в том числе, в Турцию, Северную Африку и страны Ближнего Востока.