Запаси на мінімумі: коли ситуація з Patriot для України покращиться, – Bloomberg

Україна залишається залежною від американської допомоги в кількох критично важливих сферах оборони. Європейські союзники намагаються компенсувати цю залежність, однак для розв'язання однієї з найгостріших проблем знадобиться ще чимало часу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Коли Україна зможе отримати більше ракет для Patriot?

Ракети-перехоплювачі для американських систем Patriot, які забезпечують найефективніший захист України від балістичних ракет, перебувають у гострому дефіциті. Ситуація ускладнилася після початку війни США з Іраном.

Нещодавно адміністрація Дональда Трампа схвалила продаж Україні ракет на 2,1 мільярда доларів, однак швидко розв'язати проблему це не допоможе.

За словами джерел Bloomberg, європейські запаси перехоплювачів PAC-2 та PAC-3 скоротилися до мінімального рівня. Водночас національні армії неохоче передають ці ракети Україні без твердих гарантій від США щодо поповнення власних запасів.

Радник президента України з питань радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов зазначив, що Росія виготовляє балістичні ракети швидше, ніж решта світу разом виробляє перехоплювачі Patriot, необхідні для їхнього знищення.

За оцінкою Bloomberg, ситуація може почати покращуватися приблизно через рік, коли Україна отримуватиме ракети, замовлені для виробництва в Європі.

Зокрема, у 2027 – 2028 роках Київ має отримати 600 ракет PAC-2, виготовлених у Німеччині. Крім того, наприкінці жовтня оголосили про нову домовленість щодо виробництва PAC-3 у Польщі.

Водночас обіцянка Трампа дозволити виробництво перехоплювачів безпосередньо в Україні поки не реалізована. Не запрацювала й програма створення дешевших засобів протиповітряної оборони, яку в лютому анонсували п'ять європейських країн із найбільшими оборонними бюджетами.

Чому Європа не може замінити американську розвідку?

Ще однією критичною сферою залишається військова розвідка. США надають Україні інформацію для відстеження переміщень російських військ, визначення цілей та оперативного попередження про повітряні атаки.

За даними Bloomberg, у жовтні Україна тимчасово перестала отримувати від США завчасні попередження про наближення балістичних ракет. Серед них були п'ять ракет, спрямованих на Київ.

Після звернення українських посадовців до Вашингтона надання цієї інформації відновили.

Європейські держави наразі не мають достатніх можливостей, щоб повністю замінити американські розвідувальні дані, особливо в режимі реального часу.

Наскільки Україна залежить від американського супутникового зв'язку?

Системи Starlink компанії SpaceX залишаються основою зв'язку для українських військових, зокрема під час організації логістики та застосування безпілотників для ударів на середні дистанції.

У жовтні швидкість роботи системи обмежили. Власник SpaceX Ілон Маск пояснив це суперечкою щодо умов користування сервісом.

Європейська альтернатива Starlink – проєкт Bromo – поки очікує антимонопольного схвалення. Його реалізація також зіткнулася із запереченнями профспілок і постачальників.

Крім того, американські військові супутники забезпечують Україну інформацією про російські ракетні атаки та допомагають із визначенням цілей.

Європа має власні космічні системи, однак їхньої кількості та можливостей недостатньо для повноцінної заміни американських.

Що буде, якщо США припинять допомогу Україні?

Bloomberg зазначає, що Україна самостійно виробляє значну кількість озброєння та отримує суттєву фінансову підтримку від Європи. Тому навіть раптове припинення американської допомоги не означатиме негайного краху української оборони.

Однак залежність лише від європейських союзників зробить українських військових і цивільне населення значно вразливішими.

Експерт брюссельського відділення German Marshall Fund Ієн Лессер вважає, що Україна зможе пристосуватися до припинення американської підтримки, проте політичні та стратегічні наслідки будуть вкрай негативними.

На його думку, такий крок став би сигналом для Москви, який лише додав би їй упевненості.

Тим часом європейські союзники готуються перевірити свою здатність забезпечувати майбутні гарантії безпеки для України. У Польщі мають розпочатися навчання за участю тисяч військових з 11 країн, зокрема Франції та Великої Британії.

Прем'єр Польщі Дональд Туск наголосив, що ці навчання не означають швидкого припинення вогню, але дозволять союзникам підготуватися до можливого забезпечення безпеки України після перемир'я.

Що відомо про дефіцит ракет для Patriot в Україні?

4 листопада Володимир Зеленський обговорив із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом прискорення постачання PAC-2. Президент повідомив, що Україна вже має контракт на закупівлю цих ракет на наступні два роки.

7 листопада Пісторіус заявив, що Німеччина поки не може передати Україні додаткові комплекси Patriot. За його словами, подальші поставки створили б прогалини в обороні самої Німеччини.