"Допоможе пройти зиму": Зеленський обговорив із Пісторіусом прискорення постачань PAC-2

Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Як Німеччина може допомогти Україні захиститися від балістики?

За словами Зеленського, російські війська завдають ударів по критичній інфраструктурі фактично в усіх регіонах України. Особливо складною залишається ситуація з перехопленням балістичних ракет через хронічний дефіцит боєприпасів для систем Patriot.

Президент повідомив, що Україна має контракт на закупівлю ракет PAC-2 німецького виробництва, розрахований на наступні два роки. Наразі сторони працюють над можливістю прискорити їхнє постачання.

У нас є сильний контракт на закупівлю ракет PAC-2 німецького виробництва на наступні два роки. Працюємо над тим, щоб прискорити постачання. Це значно допомогло б українцям пройти цю зиму– зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що підтримка Німеччини вже неодноразово допомагала Україні захищати життя людей.

Про яку ще військову допомогу домовлялися?

Під час зустрічі Зеленський і Пісторіус також обговорили питання постачання систем протиповітряної оборони IRIS-T та боєприпасів для винищувачів F-16.

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За словами президента, сторони домовилися, що відповідні команди опрацюють можливість прискорення постачання ракет PAC-2 та інші порушені питання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна веде переговори з партнерами в Європі та США щодо укладання нових угод на ракети для комплексів Patriot і NASAMS.

