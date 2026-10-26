"Майже місяць очікуємо на підпис пана Гегсета": Зеленський зробив різку заяву щодо Patriot

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Реклама Adv

популярні відео

Постачання ракет для системи ППО

Міністр оборони України, Головнокомандувач ЗСУ та міністр закордонних справ доповіли щодо ситуації з постачанням перехоплювачів для протиповітряної оборони. Основна увага зосереджена на отриманні ракет PAC-2 і PAC-3 для комплексів Patriot.

Україна веде активну роботу зі Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, які мають відповідні запаси ракет.

Зокрема, Київ протягом майже місяця очікує підписання документів щодо ракет для систем Patriot та NASAMS з американською стороною.

Протягом майже місяця очікуємо на підпис пана Гегсета щодо ракет для "петріотів" та "насамсів". Доручив ще раз проговорити це з американською стороною– сказав Зеленський.

Окрема увага також була приділена обговоренню підготовки до "Рамштайну", запланованого на листопад.

Важливо прискорити виконання рішень, які на столі вже певний час. Кожен пакет підтримки – це можливість захистити життя людей– наголосив президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що США затримують передачу Україні ракет до систем Patriot, за які вже заплатили союзники.

В адміністрації Трампа пояснили затримку великим попитом, власними потребами країни і зобов'язаннями перед іншими партнерами.