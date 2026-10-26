"Почти месяц ждем подписи господина Гегсета": Зеленский сделал резкое заявление о Patriot

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Снабжение ракет для системы ПВО

Министр обороны Украины, Главнокомандующий ВСУ и министр иностранных дел доложили ситуацию с поставкой перехватчиков для противовоздушной обороны.

Основное внимание сосредоточено на получении ракет PAC-2 и PAC-3 для комплексов Patriot.

Украина ведет активную работу с Соединенными Штатами, Европой и другими партнерами, имеющими соответствующие запасы ракет.

В частности, Киев в течение почти месяца ожидает подписание документов о ракетах для систем Patriot и NASAMS с американской стороной.

В течение почти месяца ожидаем подпись господина Гегсета о ракетах для "петриотов" и "насамсов". Поручил еще раз проговорить это с американской стороной– сказал Зеленский.

Отдельное внимание было уделено обсуждению подготовки к "Рамштайну", запланированному на ноябрь.

Важно ускорить выполнение решений, которые на столе уже определенное время. Каждый пакет поддержки – это возможность защитить жизнь людей– подчеркнул президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что США задерживают передачу Украине ракет в системы Patriot, за которые уже заплатили союзники.

В администрации Трампа объяснили задержку большим спросом, собственными потребностями страны и обязательствами перед другими партнерами.