"Почти месяц ждем подписи господина Гегсета": Зеленский сделал резкое заявление о Patriot

Украина ожидает согласования США поставок ракет Patriot / Офис Президента
В Украине 26 октября состоялся селектор по поставкам оружия и возобновлению энергетики после российских атак. Ключевой темой стали поставки ракет для ПВО и подготовка к встрече в формате "Рамштайн".
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
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Снабжение ракет для системы ПВО
Министр обороны Украины, Главнокомандующий ВСУ и министр иностранных дел доложили ситуацию с поставкой перехватчиков для противовоздушной обороны.
Основное внимание сосредоточено на получении ракет PAC-2 и PAC-3 для комплексов Patriot.
Украина ведет активную работу с Соединенными Штатами, Европой и другими партнерами, имеющими соответствующие запасы ракет.
В частности, Киев в течение почти месяца ожидает подписание документов о ракетах для систем Patriot и NASAMS с американской стороной.
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Отдельное внимание было уделено обсуждению подготовки к "Рамштайну", запланированному на ноябрь.
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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что США задерживают передачу Украине ракет в системы Patriot, за которые уже заплатили союзники.
В администрации Трампа объяснили задержку большим спросом, собственными потребностями страны и обязательствами перед другими партнерами.
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