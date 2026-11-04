"Поможет пережить зиму": Зеленский обсудил с Писториусом ускорение поставок PAC-2

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

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Как Германия может помочь Украине защититься от баллистических ракет?

По словам Зеленского, российские войска наносят удары по критической инфраструктуре практически во всех регионах Украины. Особенно сложной остается ситуация с перехватом баллистических ракет из-за хронического дефицита боеприпасов для систем Patriot.

Президент сообщил, что у Украины есть контракт на закупку ракет PAC-2 немецкого производства, рассчитанный на следующие два года. Сейчас стороны работают над возможностью ускорить их поставку.

У нас есть сильный контракт на закупку ракет PAC-2 немецкого производства на следующие два года. Работаем над тем, чтобы ускорить поставки. Это значительно помогло бы украинцам пережить эту зиму– отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что поддержка Германии уже неоднократно помогала Украине защищать жизни людей.

О какой еще военной помощи договорились?

В ходе встречи Зеленский и Писториус также обсудили вопросы поставок систем противовоздушной обороны IRIS-T и боеприпасов для истребителей F-16.

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По словам президента, стороны договорились, что соответствующие команды проработают возможность ускорения поставок ракет PAC-2 и другие затронутые вопросы.

Напомним, ранее мы писали, что Украина ведет переговоры с партнерами в Европе и США о заключении новых соглашений на поставку ракет для комплексов Patriot и NASAMS.