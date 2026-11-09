Запасы на минимуме: когда ситуация с Patriot для Украины улучшится, – Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

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Когда Украина сможет получить больше ракет для Patriot?

Ракеты-перехватчики для американских систем Patriot, которые обеспечивают наиболее эффективную защиту Украины от баллистических ракет, находятся в остром дефиците. Ситуация осложнилась после начала конфликта США с Ираном.

Недавно администрация Дональда Трампа одобрила продажу Украине ракет на сумму 2,1 миллиарда долларов, однако быстро решить проблему это не поможет.

По словам источников Bloomberg, европейские запасы перехватчиков PAC-2 и PAC-3 сократились до минимального уровня. В то же время национальные армии неохотно передают эти ракеты Украине без твердых гарантий со стороны США относительно пополнения собственных запасов.

Советник президента Украины по вопросам радиоэлектронной борьбы Сергей Бескрестнов отметил, что Россия производит баллистические ракеты быстрее, чем остальной мир в совокупности производит перехватчики Patriot, необходимые для их уничтожения.

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По оценке Bloomberg, ситуация может начать улучшаться примерно через год, когда Украина начнет получать ракеты, заказанные для производства в Европе.

В частности, в 2027–2028 годах Киев должен получить 600 ракет PAC-2, изготовленных в Германии. Кроме того, в конце октября было объявлено о новой договоренности по производству PAC-3 в Польше.

В то же время обещание Трампа разрешить производство перехватчиков непосредственно в Украине пока не реализовано. Не заработала и программа создания более дешевых средств противовоздушной обороны, которую в феврале анонсировали пять европейских стран с крупнейшими оборонными бюджетами.

Почему Европа не может заменить американскую разведку?

Еще одной критической сферой остается военная разведка. США предоставляют Украине информацию для отслеживания перемещений российских войск, определения целей и оперативного предупреждения о воздушных атаках.

По данным Bloomberg, в октябре Украина временно перестала получать от США заблаговременные предупреждения о приближении баллистических ракет. Среди них было пять ракет, направленных на Киев.

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После обращения украинских чиновников в Вашингтон предоставление этой информации возобновили.

Европейские государства пока не располагают достаточными возможностями, чтобы полностью заменить американские разведывательные данные, особенно в режиме реального времени.

Насколько Украина зависит от американской спутниковой связи?

Системы Starlink компании SpaceX остаются основой связи для украинских военных, в частности при организации логистики и применении беспилотников для нанесения ударов на средние дистанции.

В октябре скорость работы системы была ограничена. Владелец SpaceX Илон Маск объяснил это спором относительно условий пользования сервисом.

Европейская альтернатива Starlink – проект Bromo – пока ожидает одобрения антимонопольных органов. Его реализация также столкнулась с возражениями профсоюзов и поставщиков.

Кроме того, американские военные спутники снабжают Украину информацией о российских ракетных атаках и помогают в определении целей.

У Европы есть собственные космические системы, однако их количества и возможностей недостаточно для полноценной замены американских.

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Что будет, если США прекратят помощь Украине?

Bloomberg отмечает, что Украина самостоятельно производит значительное количество вооружения и получает существенную финансовую поддержку от Европы. Поэтому даже внезапное прекращение американской помощи не приведет к немедленному краху украинской обороны.

Однако зависимость исключительно от европейских союзников сделает украинских военных и гражданское население значительно более уязвимыми.

Эксперт брюссельского отделения German Marshall Fund Иэн Лессер считает, что Украина сможет приспособиться к прекращению американской поддержки, однако политические и стратегические последствия будут крайне негативными.

По его мнению, такой шаг стал бы сигналом для Москвы, который только придал бы ей уверенности.

Между тем европейские союзники готовятся проверить свою способность обеспечить будущие гарантии безопасности для Украины. В Польше должны начаться учения с участием тысяч военных из 11 стран, в частности из Франции и Великобритании.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что эти учения не означают скорого прекращения огня, но позволят союзникам подготовиться к возможному обеспечению безопасности Украины после перемирия.

Что известно о дефиците ракет для Patriot в Украине?

4 ноября Владимир Зеленский обсудил с министром обороны Германии Борисом Писториусом ускорение поставок PAC-2. Президент сообщил, что у Украины уже есть контракт на закупку этих ракет на следующие два года.

7 ноября Писториус заявил, что Германия пока не может передать Украине дополнительные комплексы Patriot. По его словам, дальнейшие поставки создали бы пробелы в обороне самой Германии.