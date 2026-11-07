Германия больше не может поставлять Украине системы "Патриот"

Об этом сообщает издание WAZ.

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Почему Германия не может передать Украине Patriot?

Германия уже передала Украине несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot и значительное количество управляемых ракет к ним. Однако в настоящее время Берлин не может предоставить больше систем, поскольку не сможет быстро восполнить их отсутствие в собственных оборонных запасах.

Поставки, прежде всего комплексов Patriot, проходят с трудом. Германия уже поставила несколько систем и множество управляемых ракет к ним. Больше мы сейчас сделать не можем. Все, что мы передадим сейчас, мы временно не сможем восполнить – это создаст у нас пробелы в обороне, допустить которые мы не имеем права– пояснил Писториус.

Министр подчеркнул, что вклад других стран в поддержку Украины остается значительно меньшим, чем немецкий. Поэтому Берлин рассчитывает на более активные действия союзников и планирует предметно обсудить этот вопрос во время следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое должно состояться в середине ноября.

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Глава Минобороны Германии также выразил сомнение относительно перспектив скорого прекращения огня в Украине. В то же время он считает, что России не удастся изменить ход войны в свою пользу благодаря зимним ударам по гражданской инфраструктуре.

Я не верю, что России удастся изменить ход войны в свою пользу с помощью воздушных ударов по гражданским объектам зимой. На земле российские вооруженные силы не добиваются никакого прогресса, а потери колоссальны – от 30 000 до 40 000 солдат в месяц– заявил Писториус.

Германия остается крупнейшим европейским донором Украины. По данным федерального правительства ФРГ, с начала полномасштабного вторжения Берлин направил Киеву около 43,3 миллиарда евро гуманитарной и 57,6 миллиарда евро военной помощи, в том числе средства, зарезервированные на последующие годы.

Напомним, Украина и Испания обсудили усиление оборонной поддержки на фоне российских атак, которые все больше затрагивают не только энергетику, но и транспортную инфраструктуру. По итогам переговоров в Мадриде премьер-министр Педро Санчес объявил о новый пакет военной помощи е для Украины.