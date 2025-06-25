Трамп відповів, чи готовий продавати Україні ракети Patriot

Дональд Трамп виступив під час саміту НАТО. З поміж інших тем президент Сполучених Штатів Америки підняв і постачання зброї для України.

Під час пресконференції лідера США у НАТО він висловився щодо ракет Patriot. Про це передає 24 Канал.

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Ракети Patriot для України

Під час пресконференції Трампа на саміті НАТО у нього запитали, чи готові Сполучені Штати Америки продавати Україні ракети Patriot для оборони від масованих російських атак.

Наша держава переважно використовує ці засоби ураження для систем протиповітряної оборони.

Ми подивимося, адже вони (ракети Patriot – 24 Канал) нам теж потрібні. Ми їх постачаємо Ізраїлю і вони є дуже ефективними. Я хочу, щоб ми змогли вам надати їх,

– сказав Трамп.

Зазначимо, у 2026 році США планують зменшити фінансування на постачання озброєнь для України, попри критичну важливість систем Patriot. Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже передала до США запит на новий оборонний пакет. Під час саміту G7 українська делегація також передала перелік необхідної зброї міністру фінансів США і тепер очікує на відповідь.