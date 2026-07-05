Україні більше не потрібні ракети Taurus, – Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Києву ці далекобійні ракети вже непотрібні. Політик вважає, що для нашої країни зараз важливіша фінансова стабільність і своєчасні надходження коштів з боку європейських партнерів.

Про це він розповів у інтерв'ю Bild.

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Що сказав Пісторіус?

На запитання, чи може Україна виграти війну, міністр оборони відповів ствердно. Політик вважає, що попри мінімальні зміни на лінії фронту, Київ досяг чималих успіхів. Він відзначив далекобійні удари в глибину території країни-агресорки.

Ситуація ще ніколи не була такою хорошою, як зараз. На самому полі бою мало руху. Кілька кілометрів в одному напрямку, іноді в іншому, але завжди з неймовірними втратами російських збройних сил. Перш за все, Україні все більше вдається вражати цілі в самій Росії та таким чином знищувати нафтопереробний завод і логістику для військових.

– зазначив Борис Пісторіус.

Також міністра оборони запитали, чи підтримує він передачу Києву далекобійних ракет Taurus. Нагадаємо, що саме цю зброю напередодні виборів чинний канцлер Фрідріх Мерц обіцяв передати Україні.

Пісторіус сказав, що Taurus Україні вже не настільки потрібні. За його словами, пріоритетом для Києва зараз є безперебійна фінансова підтримка.

Міністр оборони нагадав про ухвалений Євросоюзом пакет допомоги на 70 мільярдів євро, який формується завдяки кредитам від ЄС та новому спеціальному фонду. Він підкреслив, що частка Берліна у цьому фінансуванні традиційно буде найбільшою.

Пісторіус також припустив, що у 2029 році Путін буде готовий розпочати війну з НАТО. Проте міністр оборони не може бути впевненим у тому, чи дійсно це станеться.

Він додав, що німецькі збройні сили стали більш боєздатними, ніж у 2022 році. Пісторіус відзначив нарощування темпів збройної промисловості, але визнав, що Європі потрібно ще більше прискорюватись.

Європейська підтримка України

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал застеріг Європу не зменшувати підтримку України. Він також наголосив на необхідності відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу нашої країни до ЄС.

Після масованої російської атаки на Київ 2 липня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. За словами глави держави, одним із головних питань стало посилення української протиповітряної оборони та забезпечення необхідною кількістю ракет для комплексів Patriot.