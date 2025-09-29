Останнім часом в США обговорюють можливість надання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Рішення про передачу наразі не ухвалене.

Остаточне слово залишається за Дональдом Трампом. Про це повідомив спецпредставник президент США Кіт Келлог в етері Fox News, передає 24 Канал.

Дивіться також Трамп дозволив Україні бити по Росії далекобійною зброєю, – Келлог

Чи передадуть Україні ракети Tomahawk?

Минулого тижня, за словами журналіста, президент Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа з проханням надати Україні далекобійні ракети Tomahawk.

На питання, чи дадуть США Tomahawk для України, Келлог відповів, що остаточне рішення про передачу ракет ще не ухвалене. Крім того, за словами спецпредставника, воно перебуває виключно у компетенції Трампа.

Що ж, це рішення ще не прийнято, але він попросив. Я знаю, що президент Зеленський справді просив їх, що підтвердив віцепрезидент Венс у соціальних мережах. Остаточне рішення ухвалює президент,

– сказав Келлог.

Довідка. Tomahawk – це крилаті ракети великої дальності американського виробництва. Їх боялися росіяни ще в СРСР. Тоді вони були важливим елементом стримування потенційної агресії Росії. Загалом в боях використали понад 2 000 таких ракет. Вони здатні бити на понад 1 000 кілометрів.

Що відомо про передачу Україні Tomahawk?