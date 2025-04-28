У Кремлі відхрестилися від закликів припинити обстріли України

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не може зупинити удари по теритрії Росії, адже очікує, коли війна перейде в "мирне русло". Москва нібито вже давно готова розпочати переговори про завершення війни.

Про це Дмітрій Пєсков заявив на брифінгу, передає 24 Канал.

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Пєсков відреагував на слова Трампа про зупинку ударів по Україні

Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав Росію припинити обстріли міст і сіл України в тилу. Вкотре про розчарування через російські удари американський лідер висловив у коментарі журналістам. Він закликав Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів.

Однак в Кремлі знову відхрестилися від можливості встановити тимчасове перемир'я та зупинити обстріли. Дмітрій Пєсков знову наголосив на тому, що США продовжують докладати зусиль для встановлення миру, а Росія прагне розпочати переговори про завершення війни без будь-яких умов. За словами Пєскова, Москва буцімто чекає відповідного сигналу від Києва.

Триває "СВО". Продовжуються зусилля США, зусилля щодо виведення процесу у мирне русло. Неодноразово вже підтверджувалася готовність російської сторони без будь-яких попередніх умов для початку переговорного процесу з Україною для того, щоб вийти у мирне русло. Зусилля продовжуються. Це все, що я можу сказати щодо цієї теми,

– розповів речник Кремля.

До слова, в українському Центрі протидії дезінформації зазначили, що усі заяви з боку Росії про початок мирних переговорів – це маніпуляція. Ворог говорить про завершення війни, але забуває припинити обстріли.