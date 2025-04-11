На "Рамштайні" анонсували рекордну військову допомогу для України

11 квітня у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". На ньому було оголошено про нову підтримку Києва.

Під час заходу партнери повідомили про надання Україні нових пакетів допомоги, передає 24 Канал.

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Потужна сума

Так, за словами голови міноборони Британії Джона Гілі, нова допомога Києву в рамках "Рамштайну" перевищує 21 мільярд євро.

"Це рекордна підтримка у військовій допомозі Україні", – уточнив Гілі. Відомо, що лише Велика Британія підготувала для України 350 мільйонів доларів. Передбачається, що ці гроші підуть на ремонт та технічне обслуговування військових транспортних засобів та обладнання, які Лондон передав Києву раніше. За гроші від союзників Україна також придбає радарні системи, протитанкові міни та сотню тисяч безпілотників.

На засіданні "Рамштайну" Німеччина також оголосила про створення "коаліції РЕБ". Також Берлін анонсував передачу озброєння Україні. Серед них – 4 системи ППО IRIS-T та десятки ракет для Patriot. Міністр оборони країни Борис Пісторіус вважає, що мир в Україні недосяжний у найближчому майбутньому, а тому вона потребує посиленої військової допомоги.