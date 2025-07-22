У ЄС відреагували на ситуацію з НАБУ та САП, нагадавши про умови фінансової підтримки України

Європейський Союз стурбований останніми діями стосовно НАБУ та САП. Там нагадали, що блок надає фінансову допомогу за умови прогресу в галузі демократичного врегулювання.

Відповідну заяву зробив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє.Про це свідчить його коментар, який є у розпорядженні 24 Каналу.

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Як ЄС відреагував на ситуацію з НАБУ та САП?

За словами спікера, ЄС "стурбований останніми діями України щодо антикорупційних органів – НАБУ та САП", оскільки ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України та повинні діяти незалежно.

Насамперед для боротьби з корупцією. Також Гійом Мерсьє наголосив, що Євросоюз надає Україні масштабну фінансову допомогу "за умови прогресу в галузі прозорості, судової реформи та демократичного врядування".

Для вступу України до ЄС необхідна потужна спроможність боротися з корупцією та забезпечити інституційну стійкість. ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримуватиме Україну у дотриманні верховенства права,

– заявив він.

Нагадаємо, Рада у вівторок, 22 липня, прийняла скандальний законопроєкт щодо фактичного знищення антикорупційних органів України. Йдеться про ліквідацію незалежності НАБУ та САП та підпорядковує їх генпрокурору.