Немає для цього підстав, – Пашинян про референдум у Вірменії щодо вибору між ЄС та ЄАЕС

Нікол Пашинян відреагував на заяви Росії, Казахстану, Білорусі та Киргизстану щодо того, аби Вірменія провела референдум щодо вибору між Європейським союзом та Євразійським економічним союзом. Вірменський прем'єр зазначив, що наразі для цього немає жодних підстав.

Про це пише Armenpress.

Що відповів Пашинян до Путіна стосовно референдуму у Вірменії?

Пашинян зазначив, що Вірменія продовжить працювати в межах Євразійського економічного союзу доти, доки вибір між цим блоком та Європейським союзом не стане неминучим.

Водночас вірменський прем'єр зазначив, що рішення щодо цього вибору, природно, має ухвалити народ Республіки Вірменія за допомогою референдуму.

Нікол Пашинян також зауважив, що наразі немає підстав для проведення такого референдуму, оскільки процес європейської інтеграції Вірменії ще не досяг тієї стадії, коли можна було б надати громадянам чіткий вибір.

Поки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в Європейському Союзі або не наблизиться до статусу кандидата на членство в ЄС, проведення будь-якого референдуму нелогічне,

– зазначив глава вірменського уряду.

За його словами, сьогодні такий вибір має поки теоретичний характер, тому виносити його на референдум, "не дуже розумно".

"Тому ми продовжуватимемо працювати спокійно, мирно, без нервів, без суперечок у Євразійському економічному союзі, і я переконаний, що у нас ще є потенціал у цьому напрямі, який ми будемо використовувати у найближчому майбутньому", – заявив Пашинян.

Чому Вірменія має обирати між ЄС та ЄЕС?

29 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна проти України нібито розпочалася через обставини, схожі на ті, які, за його словами, нині спостерігаються у Вірменії. Йдеться про прагнення країни до зближення з Європейським Союзом та НАТО.

Після цього держави Євразійського економічного союзу та Організації Договору про колективну безпеку закликали Вірменію визначитися зі своїм подальшим геополітичним курсом. Фактично Єревану запропонували обрати між поглибленням співпраці з ЄС та збереженням участі в інтеграційних об'єднаннях, які перебувають під впливом Росії.

Уже 1 червня стало відомо, що Володимир Путін зідзвонився з Ніколем Пашиняном. Однією з тем розмови стали підсумки саміту Євразійського економічного союзу в Астані.

Водночас український президент Володимир Зеленський наголосив, що погрози Росії стосуються не лише Вірменії. Тому, за словами глави держави, всім країнам більше думати про безпеку та більше робити спільних кроків.