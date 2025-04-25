Обігнав антирекорд: рейтинг Трампа на 100-й день президентства гірший, ніж у Байдена та Обами

Дональд Трамп зіштовхнувся з найнижчим рівнем підтримки серед останніх президентів США на 100-й день свого президентства. Його рейтинг поступається навіть його ж показникам вісім років тому за часів першої каденції.

Багато американців невдоволені внутрішніми проблемами у країні, зокрема економічною ситуацією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Які показники у Трампа

Останні опитування свідчать, що загальне схвалення ефективності роботи Дональда Трампа на 100-й день становить 44%. Такий показник є на 5 пунктів нижчим у порівнянні з 49%, які були у березні. Також він є меншим, ніж схвалення колишніх президентів США.

У Джо Байдена показник становив 54%, у Барака Обами – 62%, і у Джорджа Буша – 63% після 100-денного терміну їхнього перебування на посаді американського президента. Крім того, це на 1 пункт нижче порівняно з 45% схвалення Дональда Трампа вісім років тому.

Чому ним невдоволені

Fox News повідомляє, що наразі орієнтовно 59% виборців незадоволені тим, як йдуть справи в країні. Втім, це покращення з моменту закінчення терміну повноважень колишнього президента США Джозефа Байдена – 68% незадоволених.

Водночас це гірше, ніж 4 роки тому на початку терміну Байдена. Також це гірше, ніж рубіж першого терміну Трампа (53% незадоволених). Після його інавгурації задоволення серед демократів змінилося на незадоволення, і навпаки серед республіканців.

Американці не дуже задоволені економічною ситуацією в країні, оскільки 71% оцінюють економічні умови негативно, а 55% кажуть, що вони погіршуються для їхніх сімей. Вони також менш оптимістичні щодо майбутнього, ніж на початку першого терміну Трампа.

Згідно з оприлюдненою інформацією, за результатами перших 100 днів 38% загалом і 75% республіканців кажуть, що відчувають натхнення щодо наступних чотирьох років. Для порівняння – у 2017 році ці цифри становили 45% і 84% відповідно.

Ба більше, також за даними опитування виявилось, що 8 із 10 виборців стурбовані політичними розбіжностями (78%), тоді як приблизно 7 із 10 вважають те саме щодо: охорони здоров’я (76%), державних витрат (73%), рецесії (72%).

Крім вищезгаданого, дві третини чи менше стурбовані імміграцією (66%), можливим отриманням Іраном ядерної бомби, попри переговори з Тегераном (66%), вторгненням Росії в Україну (61%) та поточною ситуацією на фондовому ринку (58%).

Нагадаємо, кілька днів тому Reuters повідомило, що за результатами опитування Ipsos, лише 42% респондентів позитивно оцінили роботу Трампа на посаді президента – це на один відсоток менше, ніж показник, зафіксований три тижні тому.