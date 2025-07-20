Рейтинг Макрона б'є антирекорди: яка частка французів підтримує президента

Роботу президента Еммануеля Макрона схвалюють лише 19% французів. Його прем'єр-міністр узагалі б'є історичні антирекорди.

Рейтинги попереднього президента Франції загалом теж були низькі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Figaro.

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Який рейтинг у Макрона?

Макрон перебуває при владі з 2017 року. Чинного прем'єра Франсуа Байру було призначено у грудні минулого року.

Опитування IFOP/JDD свідчать, що наразі роботою Макрона задоволені лише 19% опитаних. Це все ж дещо краще за його попередника Франсуа Олланда, який мав всього 13% довіри.

Гірша ситуація з прем'єр-міністром. Рейтинг Байру складає 18%. Сукупний рейтинг президента та прем'єра сьогодні – 37%. За часів дуету Олланда та Мануеля Вальса цей показник складав 51%. Причина у тому, що у Вальса рейтинг був 38%.

Варто зауважити, що з наразі Макрон має найнижчий показник довіри за весь свій президентський термін. Раніше його популярність не опускалася нижче 20%. Навіть за часів протестів "жовтих жилетів", коли Макрон був головним об'єктом народного гніву, його рейтинг був 23%.

Після відставки уряду Мішеля Барньє, через вотум недовіри, рейтинг президента складав 21%, а у квітні минулого року навіть піднявся до 28%. Це тоді пояснювали тарифною політикою Трампа. Його гучні заяви дещо згуртували французів навколо свого лідера. Тепер цей кредит довіри вичерпано.

Примітно, що серед виборців Макрона лише 49% зараз задоволені його роботою.

Водночас прем'єр-міністр Байру став найменш популярним главою уряду в історії сучасної Франції.