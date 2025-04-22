Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його повернення в Білий дім

У США зафіксовано найнижчий рівень суспільного схвалення діяльності чинного президента Дональда Трампа від початку його другого президентського терміну. Американське суспільство дедалі більше непокоїть розширення повноважень глави держави.

Підтримка чинного президента США падає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Який рейтинг підтримки Трампа у США

За результатами останнього шестиденного опитування, яке провів інститут Ipsos, лише 42% респондентів позитивно оцінили роботу Трампа на посаді президента – це на один відсоток менше, ніж показник, зафіксований три тижні тому. Для порівняння, у день його інавгурації 20 січня рейтинг схвалення становив 47%.

Рейтинг схвалення Трампа

Як зазначає видання, початок нової каденції Трампа був стрімким: десятки указів, які посилили президентський контроль над державними органами та приватними установами, включаючи виші та юридичні фірми. Проте такий стиль управління викликає дедалі більше критики.

При цьому західне інформагентство звертає увагу, що рейтинг схвалення Трампа залишається вищим, ніж рейтинги, які спостерігалися протягом більшої частини президентства його попередника-демократа (Джо Байдена) за даними опитування Reuters/Ipsos.

Окрему увагу привернула спроба адміністрації Трампа впливати на культурні й освітні інституції. Зокрема, 66% опитаних вважають, що президент не має права втручатися в управління національними музеями чи театрами.

Крім того, 57% республіканців не підтримують ідею припинення фінансування університетів лише через розбіжності в ідеології.

Трамп, який стверджував, що університети не в змозі боротися з антисемітизмом в кампусі, раніше заморозив величезні суми федеральних грошей, виділених для університетів у Штатах, включаючи понад 2 мільярди доларів лише для Гарвардського університету.

Згідно з опитуванням, більшість американців (83%) переконані, що президент має дотримуватись рішень федеральних судів, незалежно від особистого ставлення.

46% американців не схвалюють роботу Трампа щодо імміграції, 45% – схвалюють. Статистична похибка – 2%.

59% американців вважають, що Америка втрачає довіру на світовій арені. Однак серед республіканців так думає лише третина.

Близько 75% респондентів (зокрема 53% республіканців) вважає, що Трамп не повинен балотуватися на третій термін у США, хоча це також заборонено Конституцією.