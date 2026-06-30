Путін наближається до свого падіння і може втратити владу впродовж 3 років, – Forbes

Президент Росії Володимир Путін опинився у критичному становищі/ Сукупність військових, економічних і політичних проблем може призвести до падіння режиму диктатора вже протягом найближчих трьох років.

Таку думку у колонці для Forbes висловив політичний оглядач Мелік Кайлан.

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Чому Путін може втратити владу в Росії впродовж 3 наступних років?

На думку автора, ситуація для Кремля стрімко погіршується через постійні удари українських безпілотників. Кайлан стверджує, що Крим фактично залишився без стабільного постачання пального, а єдиним ключовим маршрутом залишається Керченський міст.

Посилаючись на власні джерела в українській розвідці, колумніст заявляє, що масштабний удар по цьому логістичному маршруту може бути завданий найближчим часом. Водночас Forbes не наводить незалежних підтверджень цієї інформації.

Автор наголошує, що для авторитарних режимів важливі не лише реальні події на фронті, а й суспільне сприйняття. За його словами, якщо російська влада більше не зможе приховувати масштаб проблем, це підірве довіру до Путіна та його легітимність.

Окрему увагу Кайлан звертає на внутрішню ситуацію в Росії. Він згадує російського військового блогера Олександра Луніна, який після критики військового керівництва та заклику до особистої розмови з Путіним був заарештований. На думку автора, подібні випадки лише посилюють асоціації із заколотом Євгена Пригожина та свідчать про зростання напруги всередині країни.

Також колумніст звертає увагу на численні відео з ударами по військових, енергетичних і паливних об'єктах у Росії, а також ролики із примусовою мобілізацією чоловіків. На його думку, усе це поступово підриває підтримку влади серед населення.

Кайлан проводить історичні паралелі, нагадуючи, що Російська імперія та Радянський Союз переживали кардинальні зміни після невдалих воєн – Першої світової війни та війни в Афганістані.

На його переконання, найбільшу загрозу для Путіна можуть становити не громадяни чи армія, а представники російських еліт. Автор вважає, що вони можуть спробувати усунути президента, побоюючись за власне майбутнє.

Водночас Кайлан зазначає, що Путін створив складну систему особистої безпеки, яка включає різні силові структури – Федеральну службу безпеки, Росгвардію, війська МВС, особисту охорону та поліцію. Саме тому одним із можливих сценаріїв він називає боротьбу між силовими відомствами.

Серед інших факторів, які, на думку автора, можуть пришвидшити крах російського президента, він називає нові масштабні українські удари по Москві, дефіцит продовольства, можливі сепаратистські виступи в окремих регіонах Росії, а також зміну позиції Китаю. Якщо Пекін вирішить, що Путін більше не відповідає його інтересам, це може суттєво послабити Кремль.

Підсумовуючи, Мелік Кайлан прогнозує, що якщо нинішні тенденції збережуться або посиляться, Путін може бути усунений від влади протягом трьох років.