Такое мнение в своей колонке для Forbes высказал политический обозреватель Мелик Кайлан.

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Почему Путин может потерять власть в России в течение следующих 3 лет?

По мнению автора, ситуация для Кремля стремительно ухудшается из-за постоянных ударов украинских беспилотников. Кайлан утверждает, что Крым фактически остался без стабильных поставок топлива, а единственным ключевым маршрутом остается Керченский мост.

Ссылаясь на собственные источники в украинской разведке, обозреватель заявляет, что в ближайшее время может быть нанесен масштабный удар по этому логистическому маршруту. В то же время Forbes не приводит независимых подтверждений этой информации.

Автор подчеркивает, что для авторитарных режимов важны не только реальные события на фронте, но и общественное восприятие. По его словам, если российские власти больше не смогут скрывать масштаб проблем, это подорвет доверие к Путину и его легитимность.

Особое внимание Кайлан уделяет внутренней ситуации в России. Он упоминает российского военного блогера Александра Лунина, который после критики военного руководства и призыва к личной беседе с Путиным был арестован. По мнению автора, подобные случаи лишь усиливают ассоциации с мятежом Евгения Пригожина и свидетельствуют о росте напряженности внутри страны.

Также обозреватель обращает внимание на многочисленные видео с ударами по военным, энергетическим и топливным объектам в России, а также ролики с принудительной мобилизацией мужчин. По его мнению, все это постепенно подрывает поддержку власти среди населения.

Кайлан проводит исторические параллели, напоминая, что Российская империя и Советский Союз переживали кардинальные изменения после неудачных войн – Первой мировой войны и войны в Афганистане.

По его убеждению, наибольшую угрозу для Путина могут представлять не граждане или армия, а представители российских элит. Автор считает, что они могут попытаться устранить президента, опасаясь за собственное будущее.

В то же время Кайлан отмечает, что Путин создал сложную систему личной безопасности, включающую различные силовые структуры – Федеральную службу безопасности, Росгвардию, войска МВД, личную охрану и полицию. Именно поэтому одним из возможных сценариев он называет борьбу между силовыми ведомствами.

Среди других факторов, которые, по мнению автора, могут ускорить крах российского президента, он называет новые масштабные украинские удары по Москве, дефицит продовольствия, возможные сепаратистские выступления в отдельных регионах России, а также изменение позиции Китая. Если Пекин решит, что Путин больше не отвечает его интересам, это может существенно ослабить Кремль.

Подводя итог, Мелик Кайлан прогнозирует, что если нынешние тенденции сохранятся или усилятся, Путин может быть отстранен от власти в течение трех лет.