Результати виборів у Вірменії запустили небезпечний процес для Кремля, – аналітик

Після парламентських виборів у Вірменії 7 червня визначено новий склад Національних зборів. Перемогу здобула партія чинного прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна "Громадянський договір", яка набрала 49,81% голосів і впевнено посіла перше місце.

Після цих результатів у політичному просторі вже говорять про серйозні геополітичні наслідки. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив, чому це стало ударом для Кремля і як він може діяти у відповідь.

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Що результати виборів у Вірменії означають для Кремля?

Клочок вважає, що цей результат є черговою поразкою для Москви, яка активно вкладалася у виборчі процеси у Вірменії. Адже це може спричинити напруження всередині самого Кремля та ще більше послабити російські позиції на Південному Кавказі.

Зауважимо, що Нікол Пашинян і його політична сила просували ідею подальшого зближення з Європою та зменшення залежності від Росії, тоді як опозиція виступала за збереження тісних зв'язків із Москвою. Саме тому кампанію часто описували як вибір між євроінтеграційним напрямком і проросійським вектором.

Експерт прогнозує, що Росія, ймовірно, посилюватиме тиск на Єреван і надалі намагатиметься утримати свій вплив на країну, зокрема через політичні та гібридні інструменти. В регіоні зберігається висока напруга, а ситуація залишається близькою до нестабільної.

Я очікую, що Москва буде дуже тиснути на Вірменію, тому що для Путіна це дуже серйозний удар і для всієї путінської команди… Це справді стане приводом для серйозних розбірок всередині Кремля,

– вважає Клочок.

Також він звертає увагу на зовнішньополітичну позицію Єревана, яка, на його думку, залишається багатовекторною. Попри заяви про прагнення до зближення із Заходом, Вірменія не демонструє чіткого розриву з російськими структурами.

Така стратегія може бути спробою Пашиняна утримати баланс між різними центрами впливу в умовах складної геополітичної ситуації.

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Що відомо про результати виборів у Вірменії

7 червня у Вірменії відбулися перші за вісім років парламентські вибори, на яких проголосували майже 59% виборців – це понад 1,4 мільйона громадян. Центральна виборча комісія вже завершила підрахунок голосів, і перемогу здобула партія чинного прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна "Громадянський договір", яка отримала 49,81%.

Друге місце посів альянс "Сильна Вірменія" з 23,29%, далі – блок "Вірменія" (9,94%) та "Процвітаюча Вірменія" (4%). Попри суперечливі екзитполи, які давали як впевнену перемогу Пашиняну, так і значно скромніші результати, остаточні дані підтвердили його лідерство.

Президент України Володимир Зеленський привітав Пашиняна з перемогою та заявив, що ці вибори засвідчили вибір вірменського народу на користь суверенітету, незалежності та права самостійно визначати своє майбутнє. Він також наголосив, що Україна готова розвивати співпрацю з Вірменією, а для ЄС це є перевіркою здатності швидко підтримати країну на її європейському шляху.