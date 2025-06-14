Путін радіє, світ стривожений: які процеси запустила атака Ізраїлю на Іран

Атака Ізраїлю на Іран спровокувала ріст цін на нафту. Це може допомогти Путіну покращити економіку Росії.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів 24 Каналу, що ціна на нафту зараз складає приблизно 74 долари, й це на 10 доларів більше, ніж було.

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Формування цін на нафту

Фурса зазначив, що нафта може сягнути навіть 120 доларів у разі крайнього сценарію. Він передбачає велику затяжну війну. Проблема може бути в тому, якщо Іран перекриє вихід із Перської затоки. Це вже буде зачіпати 20% світової пропозиції нафти.

Якщо це станеться, й триватиме не один день, то це створить шалений стрес на ринку нафти. Цього власне зараз і бояться економісти по всьому світу, й ми побачимо ціну на нафту набагато вищу, ніж зараз,

– зауважив інвестиційний банкір.

Він продовжив, що Ізраїль завдав класні удари з точки зору ефективності. Вони ще й повторили "Павутину" Малюка. У них були такі самі елементи з дронами, які вилітали з території Ірану та вражали об'єкти. Тепер треба чекати на відповідь іранців.

"Якщо іранці битимуть і по американцям і це залучить американську сторону в цю війну, то ми можемо побачити й далі більш радикальні від Ірану, зокрема й перекриття Перської затоки", – наголосив Фурса.

За його словами, тоді це питання будуть вирішувати й дипломатичними, й військовими методами. Крім того, є запас нафти, які країни накопичували, й точно відкриють за таких умов. Однак у будь-якому разі це шалений стрес для економіки, зокрема, й США.

Допомога для Росії

Як зазначив Фурса, за таких умов у Путіна можуть збільшитись нафтогазові доходи. Профіциту російського бюджету, швидше за все, не буде, оскільки Кремль планував дефіцит. Однак при ціні 120 доларів, російський бюджет може вийти й у нуль і в плюс.

Нам чим гірше в Росії, тим краще. Те, що відбувалось на ринку нафти, нам дуже допомагало. Через же всі ці дії ситуація змінюється. Утім зараз важко робити довгострокові прогнози, бо ситуація занадто динамічна,

– підкреслив інвестиційний банкір.

Він додав, що сформований тренд уже допомагає Путіну. Звісно, це може зашкодити Україні.