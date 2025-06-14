Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів 24 Каналу, що ціна на нафту зараз складає приблизно 74 долари, й це на 10 доларів більше, ніж було.

Важливо Ще одна велика війна на Близькому Сході: як Іран відповість Ізраїлю та чи долучаться США

Формування цін на нафту

Фурса зазначив, що нафта може сягнути навіть 120 доларів у разі крайнього сценарію. Він передбачає велику затяжну війну. Проблема може бути в тому, якщо Іран перекриє вихід із Перської затоки. Це вже буде зачіпати 20% світової пропозиції нафти.

Якщо це станеться, й триватиме не один день, то це створить шалений стрес на ринку нафти. Цього власне зараз і бояться економісти по всьому світу, й ми побачимо ціну на нафту набагато вищу, ніж зараз,

– зауважив інвестиційний банкір.

Він продовжив, що Ізраїль завдав класні удари з точки зору ефективності. Вони ще й повторили "Павутину" Малюка. У них були такі самі елементи з дронами, які вилітали з території Ірану та вражали об'єкти. Тепер треба чекати на відповідь іранців.

"Якщо іранці битимуть і по американцям і це залучить американську сторону в цю війну, то ми можемо побачити й далі більш радикальні від Ірану, зокрема й перекриття Перської затоки", – наголосив Фурса.

За його словами, тоді це питання будуть вирішувати й дипломатичними, й військовими методами. Крім того, є запас нафти, які країни накопичували, й точно відкриють за таких умов. Однак у будь-якому разі це шалений стрес для економіки, зокрема, й США.

Допомога для Росії

Як зазначив Фурса, за таких умов у Путіна можуть збільшитись нафтогазові доходи. Профіциту російського бюджету, швидше за все, не буде, оскільки Кремль планував дефіцит. Однак при ціні 120 доларів, російський бюджет може вийти й у нуль і в плюс.

Нам чим гірше в Росії, тим краще. Те, що відбувалось на ринку нафти, нам дуже допомагало. Через же всі ці дії ситуація змінюється. Утім зараз важко робити довгострокові прогнози, бо ситуація занадто динамічна,

– підкреслив інвестиційний банкір.

Він додав, що сформований тренд уже допомагає Путіну. Звісно, це може зашкодити Україні.