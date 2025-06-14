Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал 24 Каналу, что цена на нефть сейчас составляет примерно 74 доллара, и это на 10 долларов больше, чем было.

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Формирование цен на нефть

Фурса отметил, что нефть может достичь даже 120 долларов в случае крайнего сценария. Он предусматривает большую затяжную войну. Проблема может быть в том, если Иран перекроет выход из Персидского залива. Это уже будет затрагивать 20% мирового предложения нефти.

Если это произойдет, и продлится не один день, то это создаст огромный стресс на рынке нефти. Этого собственно сейчас и боятся экономисты по всему миру, и мы увидим цену на нефть гораздо выше, чем сейчас,

– отметил инвестиционный банкир.

Он продолжил, что Израиль нанес классные удары с точки зрения эффективности. Они еще и повторили "Паутину" Малыша. У них были такие же элементы с дронами, которые вылетали с территории Ирана и поражали объекты. Теперь надо ждать ответа иранцев.

"Если иранцы будут бить и по американцам и это привлечет американскую сторону в эту войну, то мы можем увидеть и дальше более радикальные от Ирана, в том числе и перекрытие Персидского залива", – отметил Фурса.

По его словам, тогда этот вопрос будут решать и дипломатическими, и военными методами. Кроме того, есть запас нефти, которые страны накапливали, и точно откроют при таких условиях. Однако в любом случае это огромный стресс для экономики, в частности, и США.

Помощь для России

Как отметил Фурса, при таких условиях у Путина могут увеличиться нефтегазовые доходы. Профицита российского бюджета, скорее всего, не будет, поскольку Кремль планировал дефицит. Однако при цене 120 долларов, российский бюджет может выйти и в ноль и в плюс.

Нам чем хуже в России, тем лучше. То, что происходило на рынке нефти, нам очень помогало. Из-за же всех этих действий ситуация меняется. Впрочем сейчас трудно делать долгосрочные прогнозы, потому что ситуация слишком динамична,

– подчеркнул инвестиционный банкир.

Он добавил, что сложившийся тренд уже помогает Путину. Конечно, это может повредить Украине.