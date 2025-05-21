Лавров підтвердив відмову Росії від перемир'я

Міністр закордонних справ Росії прокоментував ініціативу щодо припинення вогню, яку підтримують Україна, США та ЄС. За його словами, Кремль "на таке не погодиться".

Глава МЗС Росії Сєргєй Лавров заявив про фактичну відмову Москви від перемир'я під час спілкування зі студентами в Російсько-вірменському університеті в Єревані 21 травня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що заявив Лавров про готовність Москви до припинення вогню

Міністр закордонних справ Росії описав ініціативу про негайне припинення вогню як "давайте перемир'я – а там подивимося". Він підтвердив, що Кремль не погодиться на це.

Ми вже були в цих історіях, ми так більше не хочемо,

– заявив Лавров.

Він мав на увазі переговори, нібито зірвані Україною у 2022 році.

Сєргєй Лавров наголосив, що французький лідер Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн намагаються змусити президента США посилити санкції проти Росії. Припинення вогню він вважає лише одним з пунктів у так званій справі "підготовки конкретних кроків щодо довгострокового сталого врегулювання".

За його словами, у 2022 році в Туреччині, мовляв, Захід "заборонив" Україні підписувати мирну угоду з Росією. Зараз Кремль нібито чекає усунення "першопричин конфлікту".

До слова, Лавров поговорив з держсекретарем США Марко Рубіо 17 травня. Він нібито підтвердив готовність Москви до продовження спільної роботи з американськими колегами у поновленні мирних переговорів.