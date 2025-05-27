Росія хоче новий раунд переговорів з Україною у Туреччині: Лавров заявив, що у Стамбулі "добре"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що для проведення другого раунду переговорів з українською стороною він знову звернувся б до Туреччини.

Відповідну заяву він зробив у вівторок, 27 травня, під час пресконференції з турецьким колегою Хаканом Фіданом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Російські ЗМІ.

Дивіться також Глава МЗС Туреччини приїде у Київ після зустрічі з Путіним, – ЗМІ

Як обґрунтував цю позицію Лавров

Журналісти запитали російського міністра стосовно можливого місця проведення другого раунду переговорів з українською делегацією. Сергій Лавров у відповідь позитивно відгукнувся про Туреччину, як про потенційний майданчик.

Якщо ви запитаєте мене, я б знову звернувся до наших турецьких друзів – у Стамбулі дуже добре,

– заявив Сергій Лавров.

Своєю чергою Хакан Фідан під час пресконференції вкотре заявив, що Туреччина "завжди готова надати майданчик". За його словами, Анкара нібито вважає це своїм обов'язком для "забезпечення миру на планеті".

Нагадаємо, перший заступник керівника МЗС України Сергій Кислиця пояснював, що перший раунд Путін не випадково запропонував провести у Стамбулі, куди він так і не з'явився. Він сподівався, що Україна відмовиться, або, що буде вимушена говорити про переговори 2022 року.