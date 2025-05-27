Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

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Що відомо про візити Фідана

Агентство пише, що Хакан Фідан відвідає Київ наприкінці цього тижня, щоб зустрітися з українськими посадовцями та обговорити результати переговорів між українською та російською делегаціями у Стамбулі 16 травня.

Зараз турецький міністр перебуває з дводенним візитом у Москві. У понеділок, 26 травня, він зустрівся з Володимиром Путіним, а також з очільником російської переговорної групи у Стамбулі Володимиром Мединським.

У вівторок, 27 травня, Хакан Фідан зустрінеться зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. За даними Reuters, з Путіним вони обговорили зусилля щодо закінчення війни в Україні та розвиток подій після прямих переговорів.

До слова, за даними Hürriyet, він повторив пропозицію Анкари про готовність відігравати роль "посередника" у переговорах між Україною. Туреччина готова прийняти черговий раунд переговорів між Києвом і Москвою.