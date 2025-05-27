Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

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Что известно о визитах Фидана

Агентство пишет, что Хакан Фидан посетит Киев в конце этой недели, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и обсудить результаты переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле 16 мая.

Сейчас турецкий министр находится с двухдневным визитом в Москве. В понедельник, 26 мая, он встретился с Владимиром Путиным, а также с главой российской переговорной группы в Стамбуле Владимиром Мединским.

Во вторник, 27 мая, Хакан Фидан встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По данным Reuters, с Путиным они обсудили усилия по окончанию войны в Украине и развитие событий после прямых переговоров.

К слову, по данным Hürriyet, он повторил предложение Анкары о готовности играть роль "посредника" в переговорах между Украиной. Турция готова принять очередной раунд переговоров между Киевом и Москвой.