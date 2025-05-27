Соответствующее заявление он сделал во вторник, 27 мая, во время пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Российские СМИ.

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Как обосновал эту позицию Лавров

Журналисты спросили российского министра относительно возможного места проведения второго раунда переговоров с украинской делегацией. Сергей Лавров в ответ положительно отозвался о Турции, как о потенциальной площадке.

Если вы спросите меня, я бы снова обратился к нашим турецким друзьям – в Стамбуле очень хорошо,

– заявил Сергей Лавров.

В свою очередь Хакан Фидан во время пресс-конференции в очередной раз заявил, что Турция "всегда готова предоставить площадку". По его словам, Анкара якобы считает это своим долгом для "обеспечения мира на планете".

Напомним, первый заместитель руководителя МИД Украины Сергей Кислица объяснял, что первый раунд Путин не случайно предложил провести в Стамбуле, куда он так и не явился. Он надеялся, что Украина откажется, или, что будет вынуждена говорить о переговорах 2022 года.