"Не треба бути наївними": Рютте сказав, коли Росія може напасти на Європу
- Генсек НАТО попередив про ймовірність синхронізованого нападу Китаю на Тайвань і Росії на Європу.
- Рютте закликав до зміцнення Альянсу.
Генсек НАТО закликав Європу готуватися до війни з Росією. І в цьому контексті нагадав за стратегічне партнерство Пекіна та Москви.
В інтерв'ю Bild Марк Рютте підтвердив, що НАТО – це мирний, оборонний союз. Втім, не можна бути "наївними" та заплющувати очі на зростаючу загрозу з боку Росії, союзником якої виступає Китай, передає 24 Канал.
Коли Росія може напасти на Європу?
Рютте заявив, що між Росією і Китаєм є глобальний зв'язок. Пекін не відмовляється від своїх амбіцій щодо Тайваню. Якщо Китай вдасться до військових дій на острові, то цим самим він підштовхне свого молодшого партнера Росію до нападу на Європу.
Генсек НАТО попередив, що Китай і Росія можуть синхронізувати напад на Тайвань і Європу.
Тому члени Альянсу мають готуватися до можливої війни, вкладаючи кошти в зміцнення оборони і посилюючи армію найкращими солдатами.
- Нагадаємо, що 19 грудня Володимир Путін під час "прямої лінії" пригрозив Європі "великою війною". Диктатор заявив, що Росія не воюватиме, якщо її "поважатимуть" і не розширюватимуть НАТО на схід. Він знову звинуватив Альянс у порушенні обіцянок і заявив, що саме це стало причиною конфлікту.
- За оцінкою ISW, Росія перейшла до "нульової фази" підготовки можливого протистояння з НАТО. Першим сигналом стало порушення кордону з Естонією. 17 грудня троє російських прикордонників у формі ненадовго зайшли на територію країни-члена НАТО біля річки Нарва й одразу повернулися назад. Інцидент зафіксували камери.
- У НАТО не виключають превентивних дій проти Росії у відповідь на кібератаки, диверсії та порушення повітряного простору країн Альянсу. Йдеться не про прямий військовий удар, а про можливі гібридні заходи.