"Не надо быть наивными": Рютте сказал, когда Россия может напасть на Европу
- Генсек НАТО предупредил о вероятности синхронизированного нападения Китая на Тайвань и России на Европу.
- Рютте призвал к укреплению Альянса.
Генсек НАТО призвал Европу готовиться к войне с Россией. И в этом контексте напомнил о стратегическом партнерстве Пекина и Москвы.
В интервью Bild Марк Рютте подтвердил, что НАТО – это мирный, оборонительный союз. Впрочем, нельзя быть "наивными" и закрывать глаза на растущую угрозу со стороны России, союзником которой выступает Китай, передает 24 Канал.
Когда Россия может напасть на Европу?
Рютте заявил, что между Россией и Китаем есть глобальная связь. Пекин не отказывается от своих амбиций в отношении Тайваня. Если Китай прибегнет к военным действиям на острове, то этим самым он подтолкнет своего младшего партнера Россию к нападению на Европу.
Генсек НАТО предупредил, что Китай и Россия могут синхронизировать нападение на Тайвань и Европу.
Поэтому члены Альянса должны готовиться к возможной войне, вкладывая средства в укрепление обороны и усиливая армию лучшими солдатами.
- Напомним, что 19 декабря Владимир Путин во время "прямой линии" пригрозил Европе "большой войной". Диктатор заявил, что Россия не будет воевать, если ее "будут уважать" и не будут расширять НАТО на восток. Он снова обвинил Альянс в нарушении обещаний и заявил, что именно это стало причиной конфликта.
- По оценке ISW, Россия перешла к "нулевой фазе" подготовки возможного противостояния с НАТО. Первым сигналом стало нарушение границы с Эстонией. 17 декабря трое российских пограничников в форме ненадолго зашли на территорию страны-члена НАТО у реки Нарва и сразу вернулись обратно. Инцидент зафиксировали камеры.
- В НАТО не исключают превентивных действий против России в ответ на кибератаки, диверсии и нарушения воздушного пространства стран Альянса. Речь идет не о прямом военном ударе, а о возможных гибридных мерах.