Російські "Циркони" можуть долетіти до Норвегії, Данії і Британії: The Times назвали умову

Норвегія побоюється росіян в Арктиці. Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік зробив заяву про те, як саме Росія може загрожувати його країні та іншим.

Про це йдеться в матеріалі The Times.

Як Росія зможе пускати "Циркони" на Норвегію, Данію та Велику Британію?

Якщо Росія зможе контролювати Арктику, тоді вона зможе погрожувати Європі гіперзвуковими ракетами "Циркон". І ставити під загрозу весь блок НАТО.

Зараз держава-агресорка зосередила більшу частину свого ядерного арсеналу в Північному Льодовитому океані. Вона розширює свій Північний флот, країни НАТО дедалі частіше помічають російські підводні човни поблизу територіальних вод Альянсу.

Між материковою Норвегією та архіпелагом Шпіцберген є стратегічно важлива протока, довкола якої багато занепокоєння. Якщо Росія зможе захопити контроль над протокою, їй удасться створити "бастіонну оборону" довкола власних сил.



Мова про цю протоку / Скриншот 24 Каналу

Російські кораблі здобудуть доступ до Атлантичного океану, а це вже небезпека для Великої Британії та інших союзників. Оскільки в цьому випадкові НАТО втратить можливість відстежувати пересування російських субмарин.

Торе Сандвік вважає, що за цього сценарію радіус дії гіперзвукових крилатих ракет "Циркон" охопить Лондон, Норвегію та Данію. Важливо, що ця зброя здатна нести ядерні боєголовки.

Окрім цього, Москва досі розробляє підводний безпілотник-невидимку "Посейдон" із ядерною силовою установкою. Годі й говорити, наскільки це небезпечно.

Як НАТО обороняється від Росії на морі?

Альянс блокує вузькі проходи, щоб російський флот не виходив до Світового океану. Проте проблема в тому, що НАТО контролює лише два з трьох таких шляхів.

Мова про Босфор у гирлі Чорного моря та данські протоки, які закривають вихід із Балтійського моря. А от північний маршрут якраз загрожений.