"Щоб перевірити рішучість Заходу": ексдиректор ЦРУ розповів, на кого Росія нападе після України

Владімір Путін вторгнеться в країну НАТО, якщо зможе досягти успіху в Україні. Таке попередження висловив Девід Петреус – американський генерал і керівник ЦРУ в 2011 – 2012 роках.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily Mail. У найбільшій небезпеці – одна з балтійських країн.

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Що розповів Петреус

За словами генерала, країна-агресорка може спробувати напасти на Литву, щоб перевірити реакцію Заходу, або ж це стане передумовою до ширшого наступу.

Російською метою в Україні американець вважає повалення Володимира Зеленського, аби "встановити маріонеткового лідера" і контролювати всю країну.

Як тільки це буде зроблено, ви побачите, як вони зосередяться на одній з країн Балтії. Литва посідає чільне місце в його промовах (Путіна – 24 Канал), і нам слід було б прислухатися до нього набагато більше,

– сказав Петреус.

І доки Європа згуртовується проти ймовірної російської загрози, проводячи навчання НАТО в Балтії та сприяючи зміцненню оперативної взаємодії між членами Альянсу, американська позиція продовжує "коливатися".

Нагадаємо, нещодавно латвійська розвідка повідомила – Росія посилила спостереження за військовою активністю НАТО в Балтійському морі.

Зокрема, країна-агресорка здійснює "демонстрації сили та провокації" – несанкціоноване порушення повітряного простору, агресивне зближення з літаками та кораблями країн Альянсу тощо.