Про це йдеться у звіті Служби військової розвідки й безпеки (MIDD), яка оцінює військову активність Росії поблизу Латвії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Delfi.

Дивіться також Країни Балтії будують спільну лінію оборони на кордоні з Росією і Білоруссю

Росія проводить провокації в Балтійському морі

У опублікованій службою оцінці загроз та огляді діяльності за минулий рік зазначено, що Росія здійснює такі демонстрації сили та провокації, як, зокрема, несанкціоноване порушення повітряного простору, агресивне зближення з літаками та кораблями країн НАТО. Тим самим агресор підвищує ризик випадкових військових інцидентів.

Мета цих провокацій, швидше за все, полягає в залякуванні та тестуванні потенційного супротивника. Водночас не виключені спроби дискредитувати реакцію країн регіону та їх оборонні здібності,

– зазначили в MIDD.

Розвідувальна служба повідомила, що в межах реформи збройних сил Росії у 2024 році Західний військовий округ, що межує з Латвією, був реорганізований. Замість нього створені Ленінградський і Московський військові округи.

Служба військової розвідки й безпеки наголосила, що формально це відповідь Росії на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Новий Ленінградський військовий округ відповідає за стратегічний північно-західний напрямок, який охоплює країни Балтії та Скандинавію. Московський – за Центральну Європу і частково Україну. У звіті припустили, що ймовірно, другий буде тісно співпрацювати зі збройними силами Білорусі.

У MIDD також зазначили, що паралельно з війною проти України, Росія, принаймні формально, почала формування нових підрозділів і реорганізацію тих, що існують, відповідно до заявленого плану реформи збройних сил.

Наприклад, у Карелії створено новий армійський корпус, а 2 мотострілецькі бригади, що входять до складу 6-ї загальновійськової армії й розташовані найближче до Латвії, будуть перетворені на дивізії. Морська піхотна бригада Балтійського флоту, розміщена в Калінінградському анклаві, також буде перетворена на дивізію.

Водночас у звіті розвідувальної служби підкреслено, що створення або розширення нових підрозділів поки не означає реального збільшення військової сили біля кордонів Латвії. Адже більша частина російських військових ресурсів все ще спрямовується на війну проти України.

У MIDD також наголосили, що в сухопутних військах пріоритетом залишається підготовка мобілізованих, резервістів і контрактників перед відправкою в зону бойових дій. Зазначається, що в процесі навчання особливу увагу приділяють використанню різних систем безпілотних літальних апаратів.

Тим часом у частинах військово-повітряних сил і підрозділах ППО основні зусилля зосереджені на розвідці, демонстрації сили й боротьбі з українськими безпілотниками та ракетами, що запускаються по цілях в глибині території Росії.

До речі, MIDD дійшла висновку, що за три роки повномасштабної війни Росія так і не змогла повністю забезпечити захист своєї території від подібних загроз.

У звіті також зазначено, що після повномасштабного вторгнення в Україну у збройних силах Росії обмежені не тільки стратегічні, а й оперативно-тактичні навчання, ймовірно, через брак персоналу та військової техніки.

Цього року Москва та Мінськ планують провести спільні стратегічні навчання "Захід-2025", які в основному повинні пройти на території Білорусі. Втім, масштаби навчань і територія, яку вони охоплюють, багато в чому залежатимуть від ходу війни Росії проти України, наголосила служба.

У своєму звіті MIDD також заявила, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі Росії буде дедалі важче повернутися до економіки мирного часу. Це, своєю чергою, створює внутрішній запит на підтримку агресивної зовнішньої політики та продовження мілітаризації.

Також у MIDD зазначили, що агресор проводить масштабну військову реформу. Планує збільшити чисельність збройних сил з 1 до 1,5 мільйона військовослужбовців. Найбільш значні зміни заплановані саме на західному стратегічному напрямку.

Ймовірно, для повного досягнення цілей реформи знадобиться кілька років, можливо, навіть десятиліття, але очікується, що чисельність збройних сил Росії біля кордонів Латвії почне зростати в міру зниження інтенсивності бойових дій в Україні,

– зазначила служба.

Водночас підкреслила, що в нинішніх умовах Росія не має можливостей для ще однієї наземної операції стратегічного рівня.