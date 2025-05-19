Росія нарощує військову присутність біля кордону з Фінляндією, країна "готується до найгіршого"

Фінляндія очікує подальшого нарощування Росією військ уздовж їхнього спільного кордону після закінчення війни в Україні на тлі посилення її військових баз поблизу кордону з Альянсом.

Відповідну заяву зробив голова стратегічного відділу фінських сил оборони, генерал-майор Самі Нурмі, наголосивши, що їхні військові уважно стежать за діями Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Росія нарощує військову присутність

За словами генерал-майора, фінські військові наразі "дуже уважно" стежать за маневрами Москви. Він наголосив, що їхнє завдання, насамперед як частини Північноатлантичного альянсу, "готуватися до найгіршого" можливого сценарію.

Супутникові кадри, оприлюднені NYT, свідчать про розширення військової інфраструктури поблизу кордону, зокрема з рядами наметів, технікою, реконструкцією укриттів для винищувачів і будівництвом раніше невикористаної вертолітної бази.

Вони змінюють структури, і ми бачимо помірну підготовку, коли йдеться про будівництво інфраструктури поблизу наших кордонів, а це означає, що вони, як тільки, як ми сподіваємося, закінчиться війна в Україні, почнуть повертати сили, які воювали в Україні, особливо сухопутні війська,

– заявив Самі Нурмі.

Він зазначив, що підготовка росіян триває поетапно. Голова стратегічного відділу фінських сил оборони уточнив, що не йдеться про велике будівництво, проте подекуди вони зводять нову інфраструктуру, готуються, а також завозять нове обладнання.

Зараз йому важко сказати, чи готуються росіяни відправити більше військ в Україну, чи готуються нарощувати свої сили поблизу кордону. Втім, на його думку, "вони роблять і те, і інше". Також Нурмі нагадав, що Росія після вступу Фінляндії у НАТО раніше анонсувала зміну своєї військової позиції.