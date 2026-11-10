Росія хоче винести питання безпеки Європи на перший план переговорів щодо України, – Reuters

Росія хоче зробити створення нової системи безпеки для Європи головним напрямом переговорів щодо завершення війни в Україні. За задумом Москви, українське врегулювання має стати лише частиною ширшої дискусії про безпеку всього європейського континенту.

Про це Reuters заявило джерело в російській делегації напередодні дводенної зустрічі представників України, Росії та США в Абу-Дабі.

Що Росія хоче обговорювати на переговорах щодо України?

За словами джерела в російській делегації, головним завданням переговорів в Абу-Дабі має стати спроба "виробити ключові елементи нової післявоєнної системи безпеки для Європи". Зустріч, як очікується, буде присвячена механізмам запобігання загрозам і зміцненню регіональної стабільності.

Хоча українське врегулювання як питання критичної важливості є лише одним аспектом цієї широкої дискусії, воно підпорядковане головній меті – створенню комплексної та неподільної архітектури безпеки для всього континенту,

– заявило джерело.

Хто братиме участь у переговорах в Абу-Дабі?

Російські та українські представники мають зустрітися за посередництва США 10 листопада. Переговори триватимуть два дні. Це перша така зустріч із лютого 2026 року.

Очікується, що до Абу-Дабі також прибудуть представники Франції, Великої Британії, Німеччини, Європейського Союзу, НАТО та Італії. Вони мають провести контакти з американськими й українськими посадовцями. Водночас Росія не заявляла про намір вести цього тижня прямі переговори з європейськими представниками.

Російську делегацію з 11 осіб очолює помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. До її складу увійшли два заступники міністра закордонних справ, а також високопосадовці військових і розвідувальних структур.

Раніше президент США Дональд Трамп припустив, що широка мирна угода між Україною та Росією можлива. Американська сторона розглядає питання європейської безпеки як один із можливих складників майбутніх домовленостей.