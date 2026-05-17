Росія, Китай та США прагнуть одного: Каллас застерегла від ілюзій

Висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловилася щодо прагнень США стосовно Європи. За її словами, Росія та Китай прагнуть того самого.

Каллас говорила про розкол у Європі. Деталі її заяви від 17 травня передає Politico.

Чого хочуть США від Європи?

На думку Каллас, усі вказані держави одностайні: вони прагнуть не тільки послабити Європу, але й розколоти її. Але слід розбиратися в мотивації кожної країни окремо.

Вони не люблять Європейський Союз, це цілком очевидно. Але нам потрібно зрозуміти, чому вони не люблять ЄС: чому Китай не любить ЄС, чому Росія не любить. Адже якщо ми будемо триматися разом, якщо будемо діяти спільно, то станемо рівноправними силами, ми будемо сильними,

– сказала вона.

Каллас застерегла членів ЄС від укладання окремих угод зі США. За її словами, Трамп не схвалює ідею єдиного Європейського Союзу, оскільки цей блок є геополітичною силою, з якою Вашингтону доводиться рахуватися.

"Я дуже стурбована, бо іноді бачу, що деякі країни теж рухаються цим шляхом. Цей розкол насправді дає свої плоди", – попередила Каллас.

Дипломатка підкреслила: висловлювання на кшталт "у мене чудові стосунки з вами, але я не люблю Європейський Союз" – частина стратегії "розділяй і володарюй". Оскільки мати справу з окремими країнами простіше. А от ЄС як блок і більший, і може виступати як рівноправна сила.

Декілька країн ЄС намагалися зберегти власні канали комунікації з Вашингтоном з того часу, як президент США Дональд Трамп повернувся до Білого дому, а прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні позиціювала себе як потенційний посередник між Європою та США, доки ця стратегія не зазнала краху через критику Трампом Папи Лева XIV,

– пояснили Politico.

Цікаво! Експерт з питань євроінтеграції, співзасновник ініціативи Get Ready for Europe Олів'є Віллокс розповів 24 Каналу, що Україні не варто поспішати до ЄС. Річ у тім, що в окремих галузях перехід на європейські стандарти займе роки і дуже ускладнить життя, зокрема, фермерам. Безперечно, політично набуття Україною членства в ЄС – дуже важливий сигнал. Але він не має досягатися ціною колапсу економіки.

Які зараз стосунки між Європою та США?

Дональд Трамп був розлючений через те, що Європа не допомогла йому воювати в Ірані. Він вибухнув критикою на адресу багатьох країн – Великої Британії, Іспанії, Німеччини. А також Італії, яка завжди була союзником адміністрації Трампа в ЄС.

На думку Олів'є Віллокса, Америка не змогла пояснити мету своїх дій в Ірані. Європейці могли би допомогти знищити здатність Ірану виготовляти ядерну зброю, проте Трамп сказав, нібито вже знищив її. А тому ЄС просто не став "вписуватися" у сумнівну активність.