Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни-члени Альянсу мають право збивати російські безпілотники та літаки, якщо ті порушать їхній повітряний простір. За його словами, такі дії можливі у разі необхідності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Як Рютте реагує на дії РосіЇ?

Марк Рютте підтримав нещодавні заяви президента США Дональда Трампа про те, що країни-члени НАТО повинні збивати російські безпілотники та літаки у випадках порушення повітряного простору.

Якщо це необхідно. Тому я повністю згоден із президентом Трампом: якщо це необхідно,

– сказав Рютте в інтерв'ю.

За словами генсека НАТО, військові Альянсу навчені оцінювати такі загрози та визначати, чи можуть вони супроводити російські літаки за межі території союзників або ж вдатись до подальших дій.

Раніше журналісти Bloomberg повідомляли, що країни НАТО розходяться в думках щодо відповіді на російські провокації. Зокрема, Німеччина попередила про ризики збиття російських літаків, тоді як Дональд Трамп заявив про готовність до більш жорсткої позиції, яку підтримують Польща та країни Балтії.

До яких провокацій вдається Росія?