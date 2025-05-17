НАТО не дасть Росії відродити імперію, – глава МЗС Польщі

Країни НАТО можуть стати сильнішими, тоді як Росія в намагання відродити імперію може мати багато втрат. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Про це повідомляє 24 Канал на його пост в Х.

Дивіться також "Сумна картина": як ключові кандидати у президенти Польщі ставляться до України

НАТО буде сильне, а Росія "матиме похмілля"

Сікорський підкреслив, що НАТО створювалося, аби стримувати Росію від нападів на інші країни. Тож зараз в Альянсу є чудова можливість діяти рішуча та ставати сильнішими до кінця десятиліття. Польський міністр додав, що країни-союзники намагатимуться не дати Росії здійснити її загарбницькі наміри.

НАТО було створено для стримування Росії. Потім ми витратили понад 20 років, намагаючись європеїзувати Росію. І саме Росія вирішила відмовитися від усього цього та спробувати відбудувати свою імперію. Ми цього не допустимо. До кінця десятиліття ми будемо сильнішими, а Росія матиме жахливе похмілля,

– сказав Радослав Сікорський.

ЄС та інші країни Альянсу, за словами міністра МЗС Польщі, мають кращу економіку – 19 трильйонів доларів, проти російських 2 трильйони доларів. До того ж країни НАТО останнім часом подвоїли витрати на свою оборонну сферу.

"Як Європа, ми витрачаємо на мирні цілі у 2,5 раза більше, ніж Росія на військові", – наголосив Сікорський.

Нагадаємо, польський міністр МЗС сказав, що, ймовірно, лише один світовий лідер може вплинути на російського диктатора Владіміра Путіна задля закінчення війни. Він вважає, що Китай як економічний партнер Росії, може тиснути на Путіна шляхом торгового ембарго. Так саме Сі Цзіньпін може домовитися з Росією про встановлення миру.