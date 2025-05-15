Про це у розмові з 24 Каналом розповів громадський діяч та науковець з Польщі Ришард Купідура, який пригадав висловлювання кандидатів у президенти Польщі Рафала Тшасковського, Кароля Навроцького.

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Неоднозначні заяви кандидатів на виборах в Польщі

Тшасковський і Навроцький озвучували в ході передвиборчої кампанії популістські україноскептичні висловлювання. Зокрема, Тшасковський наприкінці січня сказав, що треба обмежити права українців, які проживають в Польщі, на отримання соціальної допомоги. Він запропонував забрати виплати у тих, хто не сплачує податків.

Це був популістський хід, бо є такі жінки, які проживають в Польщі (їх чоловіки в Україні) й вони самі виховують малолітніх дітей, через що не можуть працювати. Він хотів у таких українок забрати соціальну допомогу,

– озвучив Купідура.

Громадський діяч нагадав, що 78% українців, які опинилися в Польщі після 24 лютого 2022 року, вже працевлаштувалися. Це свідчить про те, що українські біженці добре емігрують в польське суспільство.

"Сумна картина, якщо подивитися на передвиборчу кампанію. Можна висловлювати україноскептичні думки, не отримуючи мінусні бали на виборах. Річ у тому, що українців зараз проживає в Польщі до двох мільйонів. Вони в основному не мають виборчих прав і не голосують", – пояснив Купідура.

Громадський діяч також пригадав гучну заяву іншого кандидата в президенти Польщі Навроцького. Він озвучив, що в черзі до лікарів пріоритетне місце має бути збережене за громадянами Польщі.

На думку науковця з Польщі, після виборів багато що зміниться, бо популізм у розв'язанні серйозних проблем явно не той інструмент, який варто застосовувати і який допоможе. Тож Купідура висловив сподівання, що скоро буде звучати менше подібних заяв з вуст політиків.

Нагадаємо, що Тшасковський є кандидатом від правлячої партії "Громадянська платформа" та очільником Варшави. Він також заявляв про те, що Україна, на його думку, має бути буферною зоною між Росією та Заходом. При цьому він зазначив, що Росія не може виграти цю війну і є загрозою.