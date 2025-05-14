Про це розповідає 24 Канал з посиланням на PAP. Кандидат від правлячої партії "Громадянська платформа" та чинний мер Варшави Рафал Тшасковський заявив, що Україна повинна бути буферною зоною між Заходом і Росією.

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Фаворит перегонів у Польщі хоче бачити Україну буферною зоною

Попри таку неоднозначну позицію щодо України, політик додав, що "інтереси ЄС і США є абсолютно однаковими: Росія не може виграти цю війну, і всі ми прагнемо миру."

З часу, коли я працював в ЄС, в Європарламенті, я чітко заявляв, що Росія є загрозою, а Україна повинна бути буферною зоною,

– заявив Тшасковський, який наразі лідирує у соціологічних опитуваннях.

Він також розкритикував свого головного конкурента Кароля Навроцького, який зустрічався з Дональдом Трампом.

Цей мир має бути на справедливих умовах, і це потрібно пояснити президенту Трампу, а не фотографуватися з ним,

– підкреслив Тшасковський.

До слова, Росія продовжує нарощувати війська в Україні, попри значні втрати та повільний темп просування, щоб мати перевагу на переговорах.