Вибухівка, дрони та шпигуни: як Кремль купує об'єкти в Європі, – The Telegraph

У виданні заявили, що з початку повномасштабної війни між Росією та Україною кількість диверсій у Європі значно зросла. Йдеться про пов'язані з Москвою акти саботажу – від підпалів у Лондоні та Варшаві до розсилання посилок із вибухівкою, з метою вбивств та спроб підриву поїздів.

У розвідці заявили, що таким чином Кремль перевіряє рішучість НАТО, щоб з'ясувати, до якої межі можна заходити у своїх діях.

Британія зараз діє в просторі між миром і війною. Росія випробовує нас у сірій зоні тактикою, яка знаходиться трохи нижче порогу війни,

– заявила нова голова MI6 Блез Метревелі.

Москву також підозрюють у тому, що вона використовує розвідувальні та "тіньові" судна для встановлення вибухівки біля підводних кабелів у британських водах. Країна також зможе проводити такі "заходи" й на суші.

Росія вже купила нерухомість поблизу штаб-квартири MI6 та біля посольства США в Найн-Елмс. Кремль хоче придбати віддалені об'єкти з видом на базу підводних човнів "Трайдент" на заході Шотландії, а також, ймовірно, вже міг купити будинки поблизу авіабази Акротирі на Кіпрі.

Місця розташування російської нерухомості в Європі / фото Telegraph

Російські "закупівлі" дісталися й до Фінляндії. У 2018 році компанія Airiston Helmi непомітно придбала 17 об'єктів нерухомості вздовж Архіпелагового моря. Тоді країна вирішила не протистояти Москві, а власника компанії звинуватили в шахрайстві.

Російська православна церква також купила нерухомість поблизу військових баз у Норвегії та Швеції. За даними видання, звідти Росія може перехоплювати сигнали та керувати дронами. У Швеції один зі священників церкви отримав медаль від російської розвідки.

В The Telegraph наголосили, що європейські країни реагують на такі провокації дуже повільно. Хоча деякі держави посилили контроль за купівлею нерухомості росіянами, загальноєвропейська заборона не спрацювала, залишивши прогалини в законах і побоювання щодо безпеки.