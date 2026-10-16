"Крига скресла": Росія та США обговорюють спільні ядерні дата-центри

Росія та США обговорюють запуск спільних дата-центрів із використанням малих атомних електростанцій. У Москві заявляють про початок скасування санкційних перешкод після нещодавньої домовленості щодо дизельного пального.

Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters із посиланням на заяву представника російського президента з інвестицій Кирила Дмитрієва на конференції "Російський енергетичний тиждень" у Москві.

Що відомо про плани співпраці Росії та США?

Сторони розглядають нові напрями економічної співпраці. Діалог стосується створення обчислювальних центрів, зокрема з використанням малих атомних електростанцій.

Російський посадовець назвав помилковим підписаний президентом США Дональдом Трампом закон Грема, спрямований на скорочення енергетичних доходів Москви через санкції та мита.

Водночас він висловив оптимізм щодо подальшої координації з Вашингтоном.

Санкційні обмеження та розрахунки за пальне

Природно, прогрес досить складний; є опір – насправді широкий опір – з різних сторін. Проте, як демонструє приклад щодо дизельного пального, я вважаю, що незабаром ми оголосимо про кілька інших значних ініціатив. Крига, по суті, почала скресати,

– висловився Дмитрієв.

За його словами, Міністерство фінансів США звернулося до очолюваного ним Російського фонду прямих інвестицій за сприянням у врегулюванні розрахункових операцій у межах нафтової угоди.

Він додав, що структура забезпечуватиме своєчасне надходження всіх платежів адресатам.

Є так багато шарів санкцій, накладених один на одного, що всі заплуталися; зараз важко зрозуміти, як знайти вихід із цієї ситуації. Наразі тривають мозкові штурми щодо того, як зняти ці санкції – саме над цим Сполучені Штати зараз працюють,

– зазначив представник Москви.

Дизельна домовленість і позиція України

Угода щодо російського дизельного пального, про яку Трамп оголосив тиждень тому, покликана знизити вартість пального на американському та світовому ринках перед виборами до Конгресу США.

Для її реалізації Вашингтону довелося піти на скасування низки раніше запроваджених обмежень проти нафтового сектора Росії.

Рішення щодо пального різко розкритикував президент України Володимир Зеленський.

Водночас цього місяця українські сили завдали ударів по дата-центрах російських компаній "Яндекс" і "Сбербанк", назвавши це прямою відповіддю на російські атаки проти української інфраструктури.

До речі, через масові збої в системі, у Росії скасовують низку судових засідань.